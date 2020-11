Творчество группы NCT U

ⓒ SM Entertainment

Вторая рубрика ноября посвящена саб-юниту популярного в Корее бой-бэнда NCT (엔시티). Состав группы не фиксированный и может отличаться в зависимости от исполняемой песни. В этом как раз заключается основная идея группы NCT, аббревиатура которой расшифровывается как «неокультурная технология». NCT U в основном исполняет песни в нескольких музыкальных направлениях - танцевальная музыка, баллады, рэп и хип-хоп. На сегодняшний день в репертуаре NCT U немалое количество песен и саундтреков к корейским сериалам, пять из которых прозвучали в эфире рубрики.

Рубрику открыла дебютная песня NCT U под названием «Седьмое чувство» (일곱 번째 감각). Музыкальный трек написан в стиле танцевальной музыки. Его релиз состоялся 9 апреля 2016 года. Песню исполнили пять участников по имени Тхэ Ëн (태용), Марк (마크), Чэ Хён (재현), То Ëн (도영) и Тхэн (텐). Композиция является своего рода посланием певцов, отражающим желание общения с публикой. Особую роль при этом играет так называемое седьмое чувство, при помощи которого можно догадаться о мечтах и стремлениях другого человека. Песня с первых секунд привлекает внимание слушателя во многом благодаря мощным басам. Оригинальный вокал в сочетании с тщательно выверенным ритмом является её изюминкой.

Второй трек рубрики «Без тебя» (WITHOUT YOU) вышел на следующий день после релиза песни «Седьмое чувство». Песня, как и в первом случае, доступна только в цифровом формате. В этот раз её исполнили три певца по имени Чэ Хён (재현), То Ëн (도영) и Тхэ Иль (태일). Она представляет собой трек в стиле электронной танцевальной музыки с элементами рока. Третья песня рубрики называется «Вне времени» (Timeless).

За последние годы NCT U выпустила несколько песен к сериалам телеканала KBS2. Один из них называется «Только ты, малышка» (Baby Only You). Это саундтрек к сериалу «Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон» (조선로코 녹두전). Эту песню исполнили два участника по имени То Ëн (도영) и Марк (마크). Заключительный музыкальный трек «Загадать желание» (Make A Wish) был опубликован октябре 2020 года в составе музыкальной пластинки NCT RESONANCE Pt. 1. Это ещё одна танцевальная песня. Её исполнили семь певцов – Тхэ Ëн (태용), То Ëн (도영), Чэ Хён (재현), Лукас (루카스), Сяоцзюнь (샤오쥔), Чэ Мин (재민) и Шотаро (쇼타로).