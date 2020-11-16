Рассказ «Цветы зелёного лука» писательницы Ли Хён Су

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Иногда я думаю, что мне хотелось бы быть не человеком, а машиной. Я мечтаю и о том, чтобы стать роботом, поддающимся автоматическому контролю при нажатии кнопки, когда я сам не в силах себя контролировать. Не раз по моей спине стекали холодные капельки пота, так как замок, который я считал крепко запертым в моём сердце, открывался безо всякого предупреждения.





누구에게나 일생에 한 번쯤은

쥐어짜면 붉은 물이 뚝뚝 흐를 것만 같은

강렬한 순간들이 존재할 것이다.





간혹 어떤 사람들은

지나치게 선명하고 짙어서 두 눈이 뽑힐 것 같은 그런 시간이

자기도 모르게 지나갔다는 걸 뒤늦게 깨닫기도 할 것이다.

그러면 수렁에 발을 빠뜨린 것처럼 허둥대다가

진흙이 목까지 차올라 숨이 턱턱 막히게 될 즈음에야 어렵사리 수긍하겠다.





홍수가 잠든 마을을 삼키듯이 소리도 없이 왔다가

눈 깜짝할 사이에 뒤통수를 치고 가버려서

다들 그 순간을 선연한 핏빛으로 기억하는지도 모르겠다.









Рассказ писательницы Ли Хён Су «Цветы зелёного лука» был опубликован в 2002 году. Это история об электрике и девушке из обеспеченной семьи по имени Мён Хе.









- Цветы зелёного лука расцвели, - заметила вслух я.

- Какие же это цветы? Цветы – это те, что растут на клумбах, а в огородах – это не цветы. У зелёного лука, баклажана и тыквы - у всех есть цветы, но все считают их просто овощами, - возразил электрик.

- Цветы зелёного лука прекрасны. Они полезнее, чем обычные цветы, у которых больше ничего нет. Когда люди теряют интерес к луку, он расцветает, изо всех сил привлекая к себе внимание. Мне нравятся эти белые цветы. Я не могу отвести от них глаз, - сказала я тогда.

Неужели он до сих пор помнил эти слова, так небрежно сказанные мной под влиянием настроения?





“파꽃이 피었네요”

“저게 무슨 꽃이에요. 어디 꽃이랄 수가 있나요?”

“왜요? 파꽃은 꽃이 아닌가요”

“꽃밭에 핀 꽃만 꽃이지 텃밭에 핀 걸 누가 꽃으로 봐주기나 하나요.

말이야 파꽃이니 가지꽃이니 호박꽃이니 좋게들 하지만

그냥 파나 가지나 호박으로 보지 누가 저걸 꽃으로 봐요”

“파꽃이 어때서요.

꽃만 화려하게 피우는 꽃나무보단 쓰임새도 많잖아요.

보면 볼수록 대견하기만 한 걸요.”

“그럴까요.... 향기는 고사하고 파냄새나 풍기는 저것들도... 꽃축에 들긴 할까요?”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Цветы зелёного лука метафорично отсылают к людям из низких социальных слоёв и их ничем неприметным жизням. В какой-то момент главный герой тоже начинает сравнивать себя с этими цветами, и поэтому слова Мён Хе глубоко его трогают.









Писательница Ли Хён Су родилась в уезде Ёндон провинции Чхунчхон-Пукто. В 1991 году была отмечена на литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Чхунчхон ильбо». В 1996 году стала лауреатом II литературной премии им. Ким Ю Чжона за произведение «Паутина».