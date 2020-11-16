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Домашние питомцы корейских звёзд и выступление певицы Хо Ëн Чжи на YouTube

# Новости шоу-бизнеса l 2020-11-18

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, KOEN GROUP

Породы каких собак выращивают корейские знаменитости. Что означает корейская фраза «наттэнын мария» (나때는 말이야) и какое отношение она имеет к певице Хо Ëн Чжи (허영지). Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.

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