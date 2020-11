ⓒ Lee Eun-Hyung Instagram

Ли Ын Хён

Дата рождения: 16 апреля 1983 г.

Рост: 176 см

Вес: 69 кг

Дебют: комедийное шоу телеканала SBS People Looking for a Laugh (웃찾사), 2006 г.





Кан Чжэ Чжун

Дата рождения: 25 октября 1982 г.

Рост: 166 см

Вес: 91 кг

Дебют: комедийное шоу телеканала SBS People Looking for a Laugh (웃찾사), 2008 г.





Супруги Ли Ын Хён (이은형) и Кан Чжэ Чжун (강재준) – известные в РК комедианты. Ли Ын Хён родилась в Сеуле, окончила Сеульский университет искусств. В 2006 году дебютировала в комедийном шоу телеканала SBS People Looking for a Laugh (웃찾사). В настоящее время снимается в комедийном шоу Comedy Big League и телепередаче «Только не мы» (1호가 될 순 없어) телеканала JTBC. Её супруг Кан Чжэ Чжун родом из города Чхунчхон провинции Канвондо. Он окончил отделение восточных единоборств университета Ëнин. В 2008 году дебютировал в комедийном шоу телеканала SBS People Looking for a Laugh. Вместе со своей супругой снимается в телепередаче «Только не мы». Пара обручилась в 8 апреля 2017 года. Ранее супруги держали небольшой ресторан в столичном округе Мапхо-гу, однако в связи пандемией коронавируса приняли решение о его закрытии.