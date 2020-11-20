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Последние события на Корейском полуострове: Внешняя политика Джо Байдена и Корейский полуостров

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-11-19

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В Сеуле уделяют пристальное внимание тому, какой может быть внешняя политика администрации Джо Байдена, чтобы подготовиться к возможным изменениям ситуации на Корейском полуострове после смены американского руководства. Ожидается, что избранный президент Джо Байден откажется от политики Трампа «Америка прежде всего» и приступит к укреплению союзов с другими странами. Аналитики прогнозируют, что новая администрация предпримет шаги к укреплению южнокорейско-американского альянса. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.  

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