Сближаясь с Севером: Культ личности северокорейских вождей

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В следующем году исполнится десятая годовщина пребывания Ким Чон Ына на посту главы КНДР. В этой связи Пхеньян ускоряет создание культа личности нынешнего лидера. 23 октября главная северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила о том, что Литературное объединение имени 15 Апреля закончило работу над романом под названием «Возрождение», в котором освещаются достижения Ким Чон Ына на посту главы северокорейского государства. Это первое литературное произведение о Ким Чон Ыне. Создание культа личности вождя – северокорейская традиция. Более подробно на эту тему – доктор Пон Ён Сик из Института проблем воссоединения университета Ёнсэ.