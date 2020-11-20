Авиакомпания Korean Air покупает Asiana Airlines

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Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air выкупит второго по величине отечественного авиаперевозчика Asiana Airlines. Соответствующее решение было одобрено 16 ноября в ходе заседаний совета директоров каждой компании. После приобретения конкурирующей компании Korean Air, которая сейчас занимает 18-е место в мире по размеру флота, станет десятой по величине авиакомпанией мира. Для совершения сделки Korean Air должна выплатить 1 трлн 800 млрд вон (1 млрд 620 млн долларов), которые планируется получить с помощью рекапитализации в объёме - 2 трлн 500 млрд вон (2 млрд 240 млн долларов). Ещё 800 млрд вон (717 млн долларов) будут предоставлены под заём Корейским банком развития. После слияния компаний Korean Air планирует рационализировать маршрутную сетку, сократить себестоимость услуг и, таким образом, повысить конкурентоспособность компании. В то же время Korean Air предстоит преодолеть и ряд трудностей, связанных с высоким объёмом собственных задолженностей и неэффективностью менеджмента. Некоторые эксперты даже считают, что покупка Asiana Airlines может стать для Korean Air роковой ошибкой, способной привести к исчезновению компании.

Авиакомпания Asiana Airlines была основана в 1988 году и сначала работала по внутренним направлениям. С 1990 года компания включила в маршрутную сетку и международные рейсы, начав с рейса по маршруту Кимпхо-Токио. Однако с 2015 года в Asiana Airlines возникли трудности из-за проблем в управлении материнской компании Kumho Asiana Group. Решение о продаже авиакомпании было принято в апреле 2019 года. Потенциальным претендентом на покупку авиаперевозчика выступал южнокорейский консорциум во главе с HDC Hyundai Development, однако стороны так и не смогли достичь договорённости.