Море между РК и Японией будет обозначаться цифровым идентификатором

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В новом стандарте морских карт обозначение «Японское море» будет заменено на уникальный числовой идентификатор. О достижении соответствующей договорённости было объявлено 16 ноября Международной гидрографической организацией. На смену действующему стандарту морских карт S-23 придёт новый стандарт S-130, который предполагает оцифровку стандартных бумажных карт и присвоение морям идентификационных номеров вместо названий. Окончательное решение о введении нового стандарта будет объявлено 1 декабря после получения письменных согласий от всех стран-участников организации.

Первая редакция морских карт стандарта S-23 вышла в 1929 году. Будучи оккупированной Японией, Корея не смогла возразить против обозначения «Японское море», хотя в корейской традиции это морское пространство изначально называлось «Восточным морем». Только в 1997 году правительство РК выступило с требованием вернуть морю оригинальное название, но Япония опротестовала требование, поскольку все карты основывались тогда на стандарте S-23. В апреле 2017 года во время Генеральной ассамблеи Международной гидрографической организации были инициированы неофициальные трёхсторонние переговоры между РК, КНДР и Японией, но и они не привели к результатам. Альтернативное предложение о числовом обозначении моря поступило от самой организации. Всё это время правительство РК призывало к изменению названия на «Восточное море» и на дипломатическом уровне. Если в 2002 году такое название присутствовало только на 2,8% карт мира, то в 2020 году показатель превысил 40%.