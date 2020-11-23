Музыкальный подарок от BTS
2020-11-23
#Мелодии Кореи l 2020-11-18
Многие корейские традиционные мелодии исполняются на щипковых струнных инструментах, звукоизвлечение в которых происходит путём защипывания струн пальцами или специальными приспособлениями. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с такими щипковыми инструментами, как цитры каягым, комунго и ачжэн, а также послушать мелодии, исполненные на этих инструментах.
Выпуск 490. Щипковые струнные инструменты
* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» для каягыма – Хам Тончжонволь (цитра каягым), Ким Мён Хван (барабан пук)
* Части «Живописный вид», «Веселье» из мелодии «Суричжэ» – Чон Дэ Сок (цитра комунго)
* Мелодия «Синави» – Юн Юн Сок (цитра чхольачжэн), Юн Со Гён (цитра санчжо ачжэн), Ким Му Гиль (цитра комунго), Ким Чхон Ман (барабан чангу)
2020-11-23
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