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Щипковые струнные инструменты

#Мелодии Кореи l 2020-11-18

Мелодии Кореи


Многие корейские традиционные мелодии исполняются на щипковых струнных инструментах, звукоизвлечение в которых происходит путём защипывания струн пальцами или специальными приспособлениями. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с такими щипковыми инструментами, как цитры каягым, комунго и ачжэн, а также послушать мелодии, исполненные на этих инструментах. 


Выпуск 490. Щипковые струнные инструменты

* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» для каягыма – Хам Тончжонволь (цитра каягым), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Части «Живописный вид», «Веселье» из мелодии «Суричжэ» – Чон Дэ Сок (цитра комунго)

* Мелодия «Синави» – Юн Юн Сок (цитра чхольачжэн), Юн Со Гён (цитра санчжо ачжэн), Ким Му Гиль (цитра комунго), Ким Чхон Ман (барабан чангу)

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