Прослушайте «Радио» в исполнении Генри Лау

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Певец и актер Генри Лау (헨리 라우) 18 ноября представил новую пластинку «Путешествие» (JOURNEY). Это его первый мини-альбом за последние шесть лет. Работа Генри состоит из шести музыкальных дорожек с заглавным треком «Радио» (RADIO). Все они написаны в жанре баллад, R&B и фанка. «Порой мне просто не хотелось заниматься музыкальным творчеством. В то же время я хотел представить слушателям песни со смыслом», - рассказывает Генри о причине столь долгого перерыва. Название альбома «Путешествие» отражает желание певца найти самого себя, показать обществу кто такой на самом деле Генри Лау. Заглавный трек альбома «Радио» содержит его воспоминания из детства, когда он часто слушал радио. В песне также отражено музыкальное видение артиста. Генри благодарит своих поклонников за то, что всё это время они оставались рядом и, наконец, дождались выхода его нового альбома.