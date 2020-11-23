Первый студийный альбом певицы Чан Чжэ Ин

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Певица Чан Чжэ Ин (장재인) 18 ноября выпустила пластинку под названием «Познание беспокойства» (불안의 탐구). Это первый студийный альбом в музыкальной карьере певицы. Чан Чжэ Ин лично написала музыку и слова ко всем девяти песням из альбома. Как рассказывает певица, поводом к его созданию послужила душевная травма, оставшаяся после одного из инцидентов, произошедших с ней в возрасте 18 лет. Чан Чжэ Ин дебютировала в 2010 году в музыкальном телешоу Superstar K, в котором заняла третье место. В этом же году артистка приняла участие в записи саундтрека для сериала «Афина: Королева войны» (아테나: 전쟁의 여신). В творчестве Чан Чжэ Ин такие известные песни как «То место» (그곳), «Зимняя ночь» (겨울밤), «Слуховые галлюцинации» (환청), «Никому другому, только тебе» (다른 누구도 아닌 너에게).