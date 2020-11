Музыкальный подарок от BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Состоялся релиз очередного музыкального альбома всемирно известной группы BTS (방탄소년단). В пятницу, 20 ноября, певцы представили альбом под названием BE. В него вошли восемь музыкальных треков, включая вышедший в августе цифрой сингл «Динамит» (Dynamite). Заглавный трек называется Life Goes On или «Жизнь продолжается». Он написан в стиле альтернативного хип-хопа. В песне поётся о влиянии пандемии коронавируса на общество, значительным образом изменившим ритм жизни людей по всему миру. В целом песня создаёт позитивный настрой, придаёт сил продолжать жить дальше несмотря на все трудности. В этот раз участники группы приняли полное участие в работе над альбомом, начиная от написания слов и заканчивая созданием дизайна и концепта видеоклипа. Певцы надеются, что песни из новой работы станут утешением и источником энергии для многих жителей планеты в период пандемии COVID-19.