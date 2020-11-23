Основные сиквелы 2021 года

В 2021 году состоится премьера сиквелов нескольких успешных фильмов южнокорейского кинематографа. На лето 2021 года запланирован выход кинокартины «Хансан: Появление дракона» (한산: 용의 출현) режиссёра Ким Хан Мина (김한민). Сюжет фильма развивается вокруг корейского генерала Ли Сун Сина (이순신) и истории Битвы при Хансандо от 15 августа 1592 года между корейским и японскими флотами. Данные события проходят за пять лет до начала битвы при Мёнрян от 26 октября 1597 года, ещё крупного морского сражение во время японско-корейской войны (1592-1598 гг.), ставшего основой для сюжета первой части «Мёнрян: штормовое море» (명량). Уже утверждён актёрский состав фильма. Главные роли исполнят Пак Хэ Иль (박해일), Пён Ë Хан (변요한), Ан Сон Ги (안성기), Сон Хён Чжу (손현주), Ким Сон Гю (김성규) и многие другие актёры. Другая новость связана с выходом второй части фильма «Лица вне закона» (범죄도시) режиссёра Ли Сан Ëна (이상용). Его премьера также должна состояться в 2021 году. Главные роли в фильме исполнят актёры Ма Дон Сок (마동석) и Сон Сок Ку (손석구). Также зрителей ожидает выход продолжения фильма «Новый мир» (신세계) режиссёра Пак Хун Чжона (박훈정). На сегодняшний день сведения об актёрском составе пока отсутствуют.