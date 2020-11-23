Творчество певца Им Чхан Чжона

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Третья рубрика ноября посвящена творчеству талантливого певца и актёра Им Чхан Чжона (임창정). Артист выступает на сцене вот уже 25 лет. За это время он успел выпустить16 студийных альбомов. В его творчестве невероятное множество музыкальных хитов, четыре из которых прозвучали в эфире. Рубрику открыл дебютный трек Им Чхан Чжона под названием «Забыть тебя – выше моих сил» (이미 나에게로). Песня вышла 1 апреля 1995-го года в составе одноимённого альбома. Слова и музыка написаны лично самим артистом. Песня получилась очень душевной, но, сожалению, она получила широкое внимание общественности спустя лишь два года после её релиза, когда вышла третья пластинка певца под названием Again.

Музыкальную карьеру Им Чхан Чжона можно разделить на два периода. С 1995 по 2003 и с 2009 по настоящее время. В первый период выходят десять музыкальных альбомов. В их числе третья пластинка под названием Again. Именно она приносит Им Чхан Чжону большой успех. В это время Им Чхан Чжон продолжает сниматься в фильмах, при чём делая это очень успешно. В итоге тяга к актёрскому искусству берёт верх, и Им Чхан Чжон в 2003 году объявляет о завершении певческой карьеры. Его последний альбом получил название Bye. В него вошли 12 песен, одна из которых, «Рюмка сожчу» (소주 한잔), прозвучала в качестве второго музыкального трека рубрики. На сегодняшний день это одна из самых любимых песен среди южнокорейских мужчин. В песне поётся о том, как мужчина скучает по ушедшей любви.

После выхода десятого студийного альбома Им Чжан Чжон посвящает всё свободное время съёмкам в кино, но уже в 2009 году он вновь возвращается с одиннадцатым по счёту музыкальным альбомом Return To My World. Среди 12 музыкальных треков особого внимания заслуживает песня «Давно не виделись» (오랜만이야), третья музыкальная дорожка рубрики. С 2009 года по сегодняшний день Им Чхан Чжон выпустил ещё шесть музыкальных альбомов. Последний вышел совсем недавно. Альбом как и его заглавный трек называется «Любовь не должна быть в тягость» (힘든 건 사랑이 아니다). Звук дождя в сочетании с мелодией пианино в начале песни настраивают на её прослушивание и помогают проникнуться её содержанием. В песне молодой человек рассказывает о своих отношениях с девушкой. Он сожалеет, что не смог одарить её любовью, дать ей того, чего она действительно заслуживает. Вот такая грустной и в то же время прекрасной получилась эта песня.