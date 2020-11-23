Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)

Музыкальный подарок от BTS
2020-11-23
#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-23
Режиссёр: Ким Хён Сик
Сценарист: Ли Сон Мин
В ролях: Чо Ë Чжон, Ко Чжун
Сериал с элементами комедии и триллера о писательнице криминальных детективов Кан Ë Чжу, её муже Хан У Соне, работающим адвокатом по расторжению брака, и его расписке о хранении верности своей супруге.
2020-11-23
2020-11-24 11:41:25
2020-11-23 16:35:27
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