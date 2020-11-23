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Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-23


Режиссёр: Ким Хён Сик

Сценарист: Ли Сон Мин

В ролях: Чо Ë Чжон, Ко Чжун


Сериал с элементами комедии и триллера о писательнице криминальных детективов Кан Ë Чжу, её муже Хан У Соне, работающим адвокатом по расторжению брака, и его расписке о хранении верности своей супруге.

Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)
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