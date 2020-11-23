Даже не думай мне изменять (바람피면 죽는다)





Режиссёр: Ким Хён Сик

Сценарист: Ли Сон Мин

В ролях: Чо Ë Чжон, Ко Чжун





Сериал с элементами комедии и триллера о писательнице криминальных детективов Кан Ë Чжу, её муже Хан У Соне, работающим адвокатом по расторжению брака, и его расписке о хранении верности своей супруге.