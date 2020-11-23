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Дата рождения: 8 декабря 1978 г.

Рост: 184 см

Вес: 73 кг

Дебют: фильм «Ва Ни и Чун Ха» (와니와 준하), 2001 г.





Актёр Ко Чжун (고준) родился в Сеуле. Окончил Сеульский университет искусств. Увлекается боевыми искусствами, баскетболом, ездой на мотоцикле. Дебютировал в 2001 году, снявшись в фильме «Ва Ни и Чун Ха» (와니와 준하). Второй фильм с его участием вышел лишь в 2008 году. Это кинокартина «Быстрый скандал» (과속스캔들). До 2015 году выступал под настоящим именем Ким Чжун Хо, после чего выбрал творческий псевдоним Ко Чжун. Особое внимание привлёк благодаря роли предводителя банды в фильме «Зелёные копы» (청년경찰) и роли бандита в сериале «Спаси меня» (구해줘) телеканала OCN, вышедших в 2017 году. Закрепился на телевидении благодаря участию в сериале «Туман» (미스티) телеканала JTBC в 2018 году и сериале «Темпераментный священник» (열혈사제) телеканала SBS в 2019 году. В общей сложности актёр принял участие в съёмках 15 фильмов и девяти сериалов. Последний сериал с участием Ко Чжуна выйдет в 2 декабря 2020 года. Это сериал телеканала KBS2 «Даже не думай мне изменять» (바람피면 죽는다).