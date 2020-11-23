Всё по новой (12) 어쩔 수가 없었어요

Музыкальный подарок от BTS
2020-11-23
#Говорим как герои сериалов l 2020-11-22
Диалог недели
송다희(Сон Да Хи): 정말 미안해요 사돈.
Я искренне извиняюсь, сватья.
상황상 진짜 어쩔 수가 없었어요.
В этой ситуации у меня правда не было выбора.
큰언니가 형부가 바람을 폈다고 오해를 하는 바람에.
Ведь старшая сестра по ошибке подумала, что у зятя появилась любовница.
가만히 있으면 막 당장이라도 쳐들어갈 듯이 그래서.
В той ситуации она была готова предпринять что-угодно, если бы я сидела, сложа руки.
Фраза недели
어쩔 수가 없었어요
[О-ччоль су-га оп-со-со-ё]
У меня не было выбора
Грамматика
어쩔 от глагола 어쩌다 или точнее, 어찌하다, который означает «делать определенные выводы», «решить что-то с определенным способом». К данному глаголу присоединяется окончание -ㄹ, с помощью которого глагол 어쩌다 превратился в форму причастия. Далее идет существительное 수 и окончание основного падежа 가. Существительное 수 означает «способ или способность решить какое-то дело или проблемы». В последнее глагол없다 («не иметь», «отсутствовать») в форме прошедшего времени и неофициально-вежливого стиля речи - 없었어요. Все вместе получается 어쩔 수가 없었어요, что дословно переводится как «не было никакого способа решить дело» или «не было возможности решить какую-то проблему» или как мы перевели «у меня не было выбора». Данное выражение может быть оправданием или объяснением причин полученных результатов или ситуации, произошедшей с говорящим.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 어쩔 수가 없었어
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 어쩔 수가 없었습니다
☞ синоним : прилагательное 불가피하다, которое означает «было невозможно обойтись»
2020-11-23
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2020-11-23 16:35:27
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