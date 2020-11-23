Всё по новой (12) 어쩔 수가 없었어요

Диалог недели

송다희(Сон Да Хи): 정말 미안해요 사돈.

Я искренне извиняюсь, сватья.

상황상 진짜 어쩔 수가 없었어요.

В этой ситуации у меня правда не было выбора.

큰언니가 형부가 바람을 폈다고 오해를 하는 바람에.

Ведь старшая сестра по ошибке подумала, что у зятя появилась любовница.

가만히 있으면 막 당장이라도 쳐들어갈 듯이 그래서.

В той ситуации она была готова предпринять что-угодно, если бы я сидела, сложа руки.





Фраза недели

어쩔 수가 없었어요

[О-ччоль су-га оп-со-со-ё]

У меня не было выбора





Грамматика

어쩔 от глагола 어쩌다 или точнее, 어찌하다, который означает «делать определенные выводы», «решить что-то с определенным способом». К данному глаголу присоединяется окончание -ㄹ, с помощью которого глагол 어쩌다 превратился в форму причастия. Далее идет существительное 수 и окончание основного падежа 가. Существительное 수 означает «способ или способность решить какое-то дело или проблемы». В последнее глагол없다 («не иметь», «отсутствовать») в форме прошедшего времени и неофициально-вежливого стиля речи - 없었어요. Все вместе получается 어쩔 수가 없었어요, что дословно переводится как «не было никакого способа решить дело» или «не было возможности решить какую-то проблему» или как мы перевели «у меня не было выбора». Данное выражение может быть оправданием или объяснением причин полученных результатов или ситуации, произошедшей с говорящим.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 어쩔 수가 없었어

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 어쩔 수가 없었습니다

☞ синоним : прилагательное 불가피하다, которое означает «было невозможно обойтись»



