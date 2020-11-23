Расхитители (도굴)





Специалист по древним реликвиям Кан Дон Гу (в исполнении актера Ли Чже Хуна) может определить, имеется ли в захоронениях клад или нет просто попробовав на вкус землю из гробницы. Знаток реликвий эпохи Когуре доктор Джонс (которого играет актер Чо У Чжин). Диггер со стажем Сап Тари (в исполнении актрисы Лим Вон Хи). Всех их объединяет одно – страсть к древним реликвиям, и, конечно же, деньги, которые можно за них получить. На горизонте вырисовывается представитель элиты г-н Юн, хорошо разбирающийся в искусстве, и быстро смекнувший, как можно с толком использовать талант Кан Тон Гу. И вот он предлагает ему найти и продать реликвии, за которые можно выручить очень неплохие деньги…