Расхитители (도굴)

Музыкальный подарок от BTS
2020-11-23
#Пять минут о кино l 2020-11-17
Специалист по древним реликвиям Кан Дон Гу (в исполнении актера Ли Чже Хуна) может определить, имеется ли в захоронениях клад или нет просто попробовав на вкус землю из гробницы. Знаток реликвий эпохи Когуре доктор Джонс (которого играет актер Чо У Чжин). Диггер со стажем Сап Тари (в исполнении актрисы Лим Вон Хи). Всех их объединяет одно – страсть к древним реликвиям, и, конечно же, деньги, которые можно за них получить. На горизонте вырисовывается представитель элиты г-н Юн, хорошо разбирающийся в искусстве, и быстро смекнувший, как можно с толком использовать талант Кан Тон Гу. И вот он предлагает ему найти и продать реликвии, за которые можно выручить очень неплохие деньги…
2020-11-23
2020-11-24 11:41:25
2020-11-23 16:35:27
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