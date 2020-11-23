Уроки английского в компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)





Фильм переносит нас назад в 1995 год. Три подруги-одногодки, поступившие одновременно в компанию «Самчжин» узнали, что если они хорошо сдадут экзамен по английскому языку, то их повысят в должности. И вот, они начинают ходить на курсы английского. Ли Чжи Ен (в исполнении актрисы Ко А Сон) за годы работы научилась превосходно варить кофе и искусно его подавать. Ю На (актриса Ли Сом) обожает детективы и постоянно саркастично комментирует все происходящее вокруг, а По Рам (Пак Хе Су) за годы работы наловчилась выписывать фальшивые чеки и искусно вести бухгалтерию. Однажды Чи Ен становится свидетельницей того, как их компании тайно сбросила токсичные отходы прямо в море, и трое подруг решили пойти против системы и наказать виновных. Так начинается сложная игра и противостояние с высшим менеджментом за выживание девушек в компании.