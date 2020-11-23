Компания J2C и её решения для распознавания радужной оболочки глаза

ⓒ J2C

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам стартап J2C (제이투씨), который специализируется на решениях для распознавания радужной оболочки глаза. С подробностями г-жа Ким Ю Чжон, которая основала и возглавляет компанию.





Радужная оболочка глаза человека формируются через месяц после рождения. Когда узоры радужной оболочки сформированы, они не меняются на протяжении всей жизни, оставаясь индивидуальными. Сегодня на Земле живут 7 миллиардов 700 миллионов человек. Даже если бы существовало ещё шесть планет с таким же населением на каждой, было бы невозможно найти двух человек с одинаковым узором радужной оболочки. Его воспроизвести практически невозможно. Наша технология распознавания радужной оболочки глаза может эффективно использоваться для идентификации личности. Её можно применить в портативном сканере радужной оболочки глаза, а также для контроля доступа. В настоящее время мы разрабатываем модуль её распознавания для смарт-часов, подключённых к мобильным телефонам.





Г-жа Ким Ю Чжон работает в индустрии распознавания радужной оболочки глаза почти 20 лет. Она основала компанию J2C в сентябре 2015 года на основе своего многолетнего опыта. Подрабатывая в молодости на фабрике по полировке линз, она познакомилась с основами оптики и проектированием оптических путей, которые необходимы для технологии распознавания радужной оболочки глаза. Увлёкшись, она начала исследовать связанные технологии и пришла к выводу, что распознавание радужной оболочки глаза является лучшей формой биометрической безопасности. Её практически невозможно скопировать, и уровень её ложного отклонения намного ниже, чем у других биометрических методов. Коэффициент ложного отклонения – это вероятность того, что биометрическая система безопасности ошибочно отклонит попытку доступа авторизованного пользователя. Возможность ложного отказа при распознавании отпечатков пальцев составляет 0,1%, ладони – 0,01%, лица – 1%. Показатель распознавания радужной оболочки составляет 0,0001%. По данным Института финансовой безопасности, вероятность ошибки при распознавании радужной оболочки крайне мала, составляя всего лишь 0,000083%. В 2016 году компания Samsung Electronics предусмотрела в своём смартфоне Galaxy функцию сканирования радужной оболочки глаза, но в последней модели, выпущенной в этом году, её нет. В августе некоторые южнокорейские банки также перестали предоставлять услугу распознавания радужной оболочки глаза.





Рынок распознавания радужной оболочки остаётся вялым из-за низкого уровня распознаваемости и дороговизны технологий, существовавших до сих пор. Далеко не все потребители могут позволить себе получить соответствующую услугу. Но в прошлом году нам удалось решить проблемы, и мы ожидали резкого роста продаж в этом году, но дела пошли не очень хорошо из-за вспышки COVID-19.





Компания J2C совершила прорыв в области аппаратного обеспечения. Алгоритмы распознавания радужной оболочки глаза были доступны и раньше, но не хватало оборудования, способного с большой точностью распознавать изображение радужной оболочки. А то, что было, стоило очень дорого. Специалисты J2C разработали собственный модуль камеры и инфракрасный светодиод, которые являются ключевыми частями устройства распознавания для получения точных изображений. Модуль способен распознавать диафрагму более точно и с бóльшего расстояния. Для его работы требуется совсем мало электроэнергии. Даже если использовать много светодиодов, цена модуля увеличится незначительно. Компания J2C имеет 22 патента. Она прилагает большие усилия для изучения зарубежных рынков. В октябре компания открыла филиал в США и веб-сайт на английском языке, чтобы представить своё оборудование и программное обеспечение для распознавания радужной оболочки глаза на мировом рынке. Компания прилагает усилия для дальнейшего роста, но её конечная цель – сосредоточиться на исследованиях и разработках.





J2C надеется стать компанией, которая занимается исключительно исследованиями и разработками, не беспокоясь о производстве и менеджменте. Для этого нам придётся договориться о слиянии и поглощении с крупной компанией в США или другой стране. Мы работаем над безопасными и удобными сервисами, к которым потребители могут легко получить доступ. Я уверен, что они появятся очень скоро.





ⓒ J2C

В условиях пандемии COVID-19 распознавание лиц стало неудобным для идентификации личности, поскольку люди вынуждены носить маски. Холодной зимой не всегда хочется снимать перчатки для распознавания отпечатков пальцев. Широкое использование распознавания радужной оболочки глаза устранит эти недостатки и сделает нашу жизнь более удобной. Компания J2C стремится к технологическому развитию. Мы возлагаем большие надежды на то, что компания расширит своё присутствие на мировом рынке распознавания радужной оболочки глаза.