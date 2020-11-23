Слияние двух авиаперевозчиков: ожидания и опасения

ⓒ YONHAP News

Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air, при поддержке государственного финансового учреждения приобретает вторую по величине отечественную авиакомпанию Asiana Airlines. Тем самым завершается 32-летняя эра сосуществования двух гигантов. Она началась в 1988 году с основанием Asiana Airlines, которая сейчас стала фактически банкротом. Поскольку авиационная отрасль испытывает финансовые трудности из-за пандемии COVID-19, существуют как ожидания, так и опасения по поводу громкой сделки. Ситуацию комментирует директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Объединение двух ведущих отечественных перевозчиков приведёт к рождению авиакомпании, которая войдёт в десятку крупнейших в мире. В прошлом году выручка Korean Air составила 11 млрд долларов, а Asiana Airlines – 6 млрд 200 млн долларов. Их совокупные активы оцениваются примерно в 36 млрд долларов. Слияние позволит новой авиакомпании стать третьим по величине грузоперевозчиком в мире, обогнав гонконгскую Cathay Pacific. По данным Корейского банка развития, который является основным кредитором как Korean Air, так и Asiana Airlines, решение было принято для повышения конкурентоспособности отечественной авиационной отрасли. Hanjin Group, владелец Korean Air, надеется, что единая авиакомпания начнёт работу в течение одного или двух лет после завершения процесса слияния.





Для планируемого приобретения Корейский банк развития предоставит 715 млн долларов Hanjin KAL, материнской компании Korean Air. Она станет крупнейшим акционером Asiana Airlines. Многие аналитики прогнозируют, что интегрированная авиакомпания сможет обеспечить конкурентное преимущество на мировом рынке. У Korean Air и Asiana Airlines есть 48 дублирующих маршрутов полётов. Их сокращение и расширение наиболее прибыльных сделает управление более эффективным. Новая авиакомпания также может унифицировать системы обслуживания самолётов и обучения пилотов. Преимущества для клиентов можно улучшить, если скорректировать маршруты путешествий и объединить мили. Страны с населением менее ста миллионов человек, например, Германия, Франция и Сингапур, имеют одного крупного авиаперевозчика. Таким образом, слияние окажется в некоторых отношениях выгодным. Однако о перспективах пока говорить рано. Asiana Airlines уже израсходовала 2 млрд 900 млн долларов, предоставленных Корейским банком развития и Экспортно-импортным банком. Korean Air получила ссуды объёмом 1 млрд долларов, что также свидетельствует о не очень хорошей экономической ситуации. Однако у правительства были причины поддержать слияние.





После провала сделки по приобретению Asiana Airlines компанией HDC Hyundai Development правительство отчаянно искало нового владельца, но потерпело неудачу. Hanjin Group стала единственной компанией, которая проявила интерес к приобретению. Государственный Корейский банк развития выделил деньги налогоплательщиков обеим авиакомпаниям. Возможно, он пришёл к выводу, что было бы более эффективно вложить средства в интегрированную компанию.





Если бы две авиакомпании продолжили вести бизнес отдельно, то до конца следующего года пришлось бы потратить на поддержку авиационной отрасли 4 млрд 400 млн долларов. Правительство было обеспокоено возможным ужесточением конкуренции между ними в условиях снижения спроса на авиаперевозки. Это привело бы к дальнейшему усугублению трудностей. Правительство посчитало, что лучше изменить отрасль посредством крупномасштабного слияния и поглощения. Однако неясно, как долго продлится пандемия COVID-19. Спрос на авиаперелёты во всём мире снижается, поэтому существуют опасения, что слияние может не дать ожидаемого эффекта. Обе компании чудом избежали дефицита, увеличив перевозки грузов, чтобы компенсировать снижение спроса на билеты, а он упал более чем на 90%. Поглощение обременённой долгами Asiana Airlines. станет серьёзным бременем для Korean Air. Конфликт вокруг руководства Hanjin Group - ещё один фактор, который может негативно повлиять на приобретение. Кроме того, ожидается, что сделка вызовет негативную реакцию со стороны профсоюзов двух авиакомпаний, которые выступают против неизбежного сокращения числа работников в результате слияния и поглощения. В прошлом году на долю Korean Air, Asiana Airlines и их дочерних компаний - бюджетных перевозчиков приходилось более 60% авиаперевозок. Это может вызвать опасения по поводу рыночной монополии, которые станут ещё одним препятствием на пути к сделке.





На насыщенном авиационном рынке Республики Корея интеграция двух крупных компаний потребует реструктуризации производства и повышения эффективности управления. Очень важно, будет ли авиационная отрасль оставаться конкурентоспособной. Слияние должно дать синергетический эффект, и новая авиакомпания должна повысить свою конкурентоспособность, чтобы войти в первую десятку мировых лидеров по пассажиропотоку. Авиационная сделка не должна повторить судьбу неудавшегося слияния Hanjin Shipping и Hyundai Merchant Marine. Эта неудача нанесла ущерб отечественной судоходной отрасли. Авиационная отрасль должна использовать эту сделку как возможность рационализировать отрасль и стать лидером в глобальной конкуренции.





Слияние двух авиаперевозчиков рассматривается как отчаянная мера спасения авиационной отрасли от кризиса. Остаётся надеяться, что правительство и авиаперевозчики превратят этот, казалось бы, неизбежный выбор в наилучшее возможное решение.