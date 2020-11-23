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Актриса Пак Ха Сон и саундтреки к южнокорейским комиксам

# Новости шоу-бизнеса l 2020-11-25

Сеул сегодня

ⓒ KEYEAST CO.,LTD

Последние события из жизни актрисы Пак Ха Сон (박하선). Какие певцы исполнили песни к южнокорейским комиксам. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.

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