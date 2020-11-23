Актриса Пак Ха Сон и саундтреки к южнокорейским комиксам

Музыкальный подарок от BTS
2020-11-23
# Новости шоу-бизнеса l 2020-11-25
Последние события из жизни актрисы Пак Ха Сон (박하선). Какие певцы исполнили песни к южнокорейским комиксам. Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.
2020-11-23
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2020-11-23 16:35:27
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