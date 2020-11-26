В последнее время интерес к оригинальной корейской музыке неуклонно растёт, поэтому внимание стали привлекать шаманские ритуалы, которые раньше считались многими корейцами суеверием. Сейчас мелодии из шаманских ритуалов рассматриваются и с точки зрения их музыкальной ценности. Многие из таких ритуалов даже занесены в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и РК. Подробнее с музыкой из шаманских ритуалов вы познакомитесь в нашем выпуске.





Выпуск 491. Шаманские ритуалы из наследия ЮНЕСКО и РК

* Песня «Чэсоккутмачжи» из шаманского ритуала «Сситкимкут» острова Чиндо – Ким Дэ Ре (вокал) и вокальный ансамбль

* Песня «Чхончживан понпхури» из шаманского ритуала «Чхильморидан-ёндынкут» острова Чечжудо – Ким Юн Су (вокал)

* Песня «Симчхонкут» из шаманского ритуала «Пёльсинкут» побережья Восточного моря – Ким Ён Сук (вокал)