Рассказ «Женщины из квартир 504 и 604» писательницы Со Сон Нан

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В очках с круглой оправой и бежевой соломенной шляпке шла плавной походкой элегантная женщина из 504-й квартиры. По её голубому платью без рукавов, красным губам, цепочкам, браслетам и другим украшениям можно было подумать, что она уезжает далеко в отпуск. Женщина из 604-й квартиры хорошо знала, что женщина из 504-й квартиры наряжается с головы до ног, даже если идёт в магазин за продуктами или выбросить мусор.





둥근 테 선글라스와 베이지색 왕골 모자로 멋을 낸 504호가

나푼거리며 들어온다.

하늘색 민소매 원피스 차림에 빨갛게 입술을 칠하고

목걸이며 팔찌며 온갖 장신구를 차고 나온 폼이

어디 멀리 바캉스라도 떠날 사람처럼 보인다.





슈퍼마켓에서 장을 보거나 쓰레기를 버리러 나갈 때도

504호가 머리끝에서부터 발끝까지

한껏 치장을 한다는 것을 604호는 알고 있다.









Рассказ писательницы Со Сон Нан «Женщины из квартир 504 и 604» был опубликован в 2015 году. Это история о двух женщинах, живущих друг над другом – в 504-й и 604-й квартирах.









Сейчас спящая хозяйка 504-й квартиры совсем не казалась «элегантной», как её прозвали соседки. В шкафу с покосившейся дверцей громоздились платья, пиджаки и юбки, а на полу беспорядочно лежали головные уборы, которые женщина подбирала под цвет и стиль своей одежды.

Увидев снова её ровное дыхание, гостья опешила. Ей было непривычно видеть эту женщину без головного убора, ведь она не снимала его ни на улице, ни даже во время массажа. На макушке, всегда прикрытой яркой шляпкой, виднелась круглая, размером с детскую ладонь, и очевидно давняя проплешина.





아파트 여자들에게 우아한 여자라는 별명으로 불리는

504호의 잠든 모습은 조금도 우아해 보이지 않는다.

문짝이 떨어져 나간 장롱에

504호가 입고 다니는 원피스며 재킷이며 치마가

우중충하게 걸려 있고

옷의 색깔과 모양에 맞춰 머리에 쓰고 다니는 모자들이

방바닥에 아무렇게나 쌓여 있다.





고르게 숨을 내쉬는 504호를 바라보던 604호가 움찔 놀란다.





외출할 때는 물론이고 마사지를 받을 때 조차

쓰고 있겠다고 고집하던 모자를 벗은 504호의 민머리가 낯설다.

잡티와 기미며 주름까지 고스란히 드러난 맨 얼굴을 맡기면서

한사코 모자를 벗지 않았던 까닭이 무엇인지

604호는 비로소 알 것 같다.





Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Женщина из 504-й квартиры предаётся роскоши, чтобы скрыть свою нужду. Муж женщины из 604-й квартиры странно себя ведёт после потери работы, а сама женщина вынуждена терпеть поведение своей соседки снизу и давать мужу успокоительное. Если присмотреться, то каждого из этих прототипов мы можем встретить и в нашей повседневной жизни. В мире, где многое определяется степенью благосостояния, люди окружены проблемами и страданиями, которые только усугубляются от безразличного отношения друг к другу.









Писательница Со Сон Нан родилась в г. Иксан в провинции Чолла-Пукто в 1967 году. Лауреат III конкурса журнала «Сильчхон мунхак» 1996 г. за повесть «Мир бабушки».