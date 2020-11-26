Последние события на Корейском полуострове: Северокорейская политика Джо Байдена

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23 ноября избранный президент США Джо Байден представил кандидатов на ключевые должности в Кабинете министров и Белом доме. Особого внимания заслуживают те из них, кто войдёт во внешнеполитическую команду новой администрации. В их числе госсекретарь Тони Блинкен, который занимался вопросами внешней политики в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы. С подробностями – политический обозреватель Ли Чжон Хун.