Сближаясь с Севером: Наследование имущества в Северной Корее

Последние события на Корейском полуострове
Последние события на Корейском полуострове: Северокорейская политика Джо Байдена
2020-11-26
#Сближаясь с Севером l 2020-11-26
После смерти председателя группы компаний Samsung Ли Гон Хи его наследники, в том числе сын и одновременно вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, должны будут заплатить 9,5 млрд долларов в качестве налога на наследство. В этой связи возникает вопрос, существует ли в Северной Корее система наследования имущества, ведь социализм в принципе не признаёт частной собственности. С подробностями – адвокат О Хён Чжон.
Последние события на Корейском полуострове
2020-11-26
2020-11-25
2020-11-25 14:12:15
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