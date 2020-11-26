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Сближаясь с Севером: Наследование имущества в Северной Корее

#Сближаясь с Севером l 2020-11-26

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

После смерти председателя группы компаний Samsung Ли Гон Хи его наследники, в том числе сын и одновременно вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, должны будут заплатить 9,5 млрд долларов в качестве налога на наследство. В этой связи возникает вопрос, существует ли в Северной Корее система наследования имущества, ведь социализм в принципе не признаёт частной собственности. С подробностями – адвокат О Хён Чжон.

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