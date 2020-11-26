Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»

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Участники группы BTS стали первыми среди южнокорейских исполнителей номинантами на премию «Грэмми». Их имена оказались в списке номинантов, объявленных Национальной академией искусства и науки звукозаписи США 24 ноября. BTS претендует на премию в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», присуждаемую за уникальные художественные достижения. Премия была учреждена в 2012 году и, хотя она не входит в так называемую «Большую четвёрку», всё равно является высоким достижением для артистов с учётом того, что ни один из певцов Азии до сих пор не был на неё номинирован. Группа BTS удостоилась столь высокой чести благодаря синглу Dynamite, релиз которого состоялся 21 августа 2020 года. Премия вручается за композиции, выпущенные за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа этого года. Первый этап голосования проходил с 30 сентября по 12 октября, финальный этап завершится 4 января и определит победителей. 63-я церемония награждения «Грэмми» состоится 31 января 2021 года.

Для южнокорейской поп-музыки это первая номинация на премию. Ранее номинациями или премиями отмечались южнокорейские классические и традиционные музыканты. В 1993 году премию в номинации «Лучшая оперная запись» получила сопрано Чо Су Ми за совместную запись с дирижёром Георгом Шолти оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени». В 2012 году премию в номинации «Лучший звуковой дизайн классического альбома» получил глава южнокорейской компании Soundmirror Korea Хван Бён Чжун. В 2016 году он же был отмечен премией в категории «Лучшее хоровое исполнение» за совместную работу с американскими хоровыми коллективами из Феникса и Канзас-Сити. Представители корейской традиционной музыки удостаивались номинаций на премию «Грэмми», но пока не становились победителями.