Число случаев COVID-19 в мире – более 60 млн

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24 ноября число инфицированных COVID-19 в мире превысило 60 млн человек. Это случилось всего через 11 месяцев после того, как 31 декабря прошлого года во Всемирную организацию здравоохранения было доложено о первом случае заболевания. С тех пор темпы роста заболеваемости продолжаи неуклонно расти. Первые 10 миллионов случаев были зафиксированы спустя 179 дней, тогда как следующие 10 миллионов прибавлялись уже через 44, 38, 32 и 21 день. Увеличение с 50 до 60 млн случаев произошло всего за 16 дней. В последнее время ежедневный прирост больных в мире колеблется в районе 590 тыс человек, что примерно в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.

По количеству больных по-прежнему лидируют США, где зафиксировано уже около 13 млн случаев. В списке лидеров по приросту больных значатся также Индия, Бразилия, Франция и Россия. По состоянию на 26 ноября насчитывается 11 стран, в которых количество больных коронавирусом превысило 1 млн человек. Количество погибших в результате COVID-19 приближается к 1,5 млн человек.

Вместе с тем, активное распространение коронавируса наблюдается и в Республике Корея. 26 ноября был зафиксирован резкий всплеск количества больных. Впервые с начала марта число новых случаев инфекции превысило за сутки 500. Массовые заражения происходят по всей стране в учебных заведениях, церквях, домах престарелых, развлекательных заведениях, на военных базах, в других местах скопления людей. Всё больше случаев, когда источник заражения отследить невозможно, в связи с чем эксперты говорят о необходимости повышения уровня социального дистанцирования до 2,5. Правительство призывает носить защитные маски, соблюдать карантинные меры и правила гигиены.