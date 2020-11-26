Визит главы МИД Китая в РК

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В период с 25 по 27 ноября министр иностранных дел Китая Ван И побывал с визитом в Сеуле. Во время переговоров и совместного обеда с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва обсуждались вопросы, касающиеся организации визита в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина, сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и практические пути укрепления двусторонних связей. Министры затронули вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, другие региональные и глобальные проблемы. Они согласились с тем, что обмены на высшем уровне имеют решающее значение для развития двусторонних связей. Министры договорились продолжить сотрудничество в вопросах организации трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита, подтвердив важность сотрудничества между соседними странами.

В ходе встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином глава китайского внешнеполитического ведомства передал ему «особое устное послание» председателя КНР Си Цзиньпина, который, по словам Ван И, придаёт особое значение «личной дружбе и взаимному доверию» с южнокорейским лидером. Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул будет продолжать совместную работу с мировым сообществом, включая Китай, чтобы документально подтвердить окончание Корейской войны и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил признательность Китаю за его «конструктивную роль и сотрудничество» в межкорейском мирном процессе, отметив, что Сеул и Пекин продолжают активное сотрудничество, несмотря на пандемию COVID-19, показывая тем самым пример другим странам.