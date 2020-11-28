Всё по новой (13) 진심이야?

Диалог недели

송영달(Сон Ён Даль): 괜찮은 여자 같더라.

Мне показалось, что она хорошая.

양치수(Ян Чи Су): 뭐?

Чего?

송영달(Сон Ён Даль): 그 김밥집 사장 생각보다 괜찮은 여자 같더라고.

Хозяйка той закусочной, она вроде лучше, чем я ожидал.

양치수(Ян Чи Су): 진짜? 진심이야?

Что? Ты это всерьёз?

아니 나보고 미쳤다고 그럴 때는 언제고 갑자기 왜?

Только недавно ты мне говорил, что я сошел с ума. Это что за дела?

하룻밤 새에 왜 마음이 바뀌었대?

Твоё мнение изменилось за один день?





Фраза недели

진심이야?

[Чин-сим-и-я]

Ты это всерьёз?





Грамматика

진심 – это существительное, которое означает «настоящая душа или сердце без никакой ложки». Далее этому существительному 진심 добавляется связка 이다, которая означает «являться», в форме разговорной речи и в вопросительной форме. Связка -이다 оформляет существительные или местоимения, выступающие в роли сказуемого в предложении. Все вместе получается 진심이야, что дословно переводится как «ты это от всего сердца?» или «это по правде?». Данное выражение употребляется, когда хочется уточнить мнение собеседника или просто выразить удивление из-за шокирующей и невероятной новости.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 진심이야?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 진심이에요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 진심입니까?

☞ синонимы : 정말이야?, 진짜야?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



