Всё по новой (13) 진심이야?

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
#Говорим как герои сериалов l 2020-11-29
Диалог недели
송영달(Сон Ён Даль): 괜찮은 여자 같더라.
Мне показалось, что она хорошая.
양치수(Ян Чи Су): 뭐?
Чего?
송영달(Сон Ён Даль): 그 김밥집 사장 생각보다 괜찮은 여자 같더라고.
Хозяйка той закусочной, она вроде лучше, чем я ожидал.
양치수(Ян Чи Су): 진짜? 진심이야?
Что? Ты это всерьёз?
아니 나보고 미쳤다고 그럴 때는 언제고 갑자기 왜?
Только недавно ты мне говорил, что я сошел с ума. Это что за дела?
하룻밤 새에 왜 마음이 바뀌었대?
Твоё мнение изменилось за один день?
Фраза недели
진심이야?
[Чин-сим-и-я]
Ты это всерьёз?
Грамматика
진심 – это существительное, которое означает «настоящая душа или сердце без никакой ложки». Далее этому существительному 진심 добавляется связка 이다, которая означает «являться», в форме разговорной речи и в вопросительной форме. Связка -이다 оформляет существительные или местоимения, выступающие в роли сказуемого в предложении. Все вместе получается 진심이야, что дословно переводится как «ты это от всего сердца?» или «это по правде?». Данное выражение употребляется, когда хочется уточнить мнение собеседника или просто выразить удивление из-за шокирующей и невероятной новости.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 진심이야?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 진심이에요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 진심입니까?
☞ синонимы : 정말이야?, 진짜야?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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