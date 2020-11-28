Саундтреки к комиксу «Она мой идеал»





Четвёртая рубрика ноября посвящена саундтрекам к комиксу «Она мой идеал» (취향저격 그녀). Это романтическая история о любви. Среди её главных героев – парень по имени Чи Чхан Ëль (지찬열) и девушка по имени Ха Хэ Дам (하해닮). Большинство саундтреков к комиксу посвящены романтическим отношениям между двумя героями. В общей сложности в эфире прозвучали четыре из десяти саундтреков. Первая песня называется «Слегка опьянев» (취기를 빌려). Её исполнил «мастер баллад» Ли Чжон Хван (이정환), более известный под творческим псевдонимом «Сандыль» (산들). Вторая песня рубрики «Спокойной ночи» (HAVE A GOODNIGHT) была исполнена двумя участниками группы MONSTA X (몬스타엑스) – Сёну (셔누) и Мин Хёком (민혁). В продолжение рубрики прозвучала песня «Всю ночь» (밤새) в исполнении певца Car the garden (카더가든). Заключительный музыкальный трек называется «Как проходит твоя ночь» (너의 밤은 어때). Это песня в исполнении участницы гёрл-группы APINK (에이핑크) Чон Ын Чжи (정은지).