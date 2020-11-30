Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

С молитвой об успешной сдаче ЕГЭ

2020-11-30

Новости




29 ноября, храм Чогеса в районе Кёнчжи-дон столичного округа Чонно-гу. Родители старшеклассников ставят свечи с молитвой о том, чтобы их дети успешно сдали единый государственный экзамен. 

(Yonhap News)


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >