С молитвой об успешной сдаче ЕГЭ

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
2020-11-30
29 ноября, храм Чогеса в районе Кёнчжи-дон столичного округа Чонно-гу. Родители старшеклассников ставят свечи с молитвой о том, чтобы их дети успешно сдали единый государственный экзамен.
(Yonhap News)
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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