Праздник (잔칫날)

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-30
Режиссёр: Ким Рок Кён
В ролях: Ха Чжун, Со Чжу Ëн
Жанр: драма
На экранах: с 2 декабря 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Кён Ман вместе со своей сестрой Кён Ми ухаживает за тяжело больным отцом, который лежит в больнице. Молодой человек зарабатывает на жизнь, работая тамадой. Даже в день смерти отца он вынужден вести праздничные мероприятия, чтобы оплатить похороны. Он отправляется в провинцию на день рождения 80-летней женщины. Несмотря на своё семейное горе, Кён Ман всячески пытается развеселить собравшихся гостей. Вскоре случается одно очень неприятное событие...
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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