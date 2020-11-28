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Праздник (잔칫날)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-30


Режиссёр: Ким Рок Кён

В ролях: Ха Чжун, Со Чжу Ëн

Жанр: драма

На экранах: с 2 декабря 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


Кён Ман вместе со своей сестрой Кён Ми ухаживает за тяжело больным отцом, который лежит в больнице. Молодой человек зарабатывает на жизнь, работая тамадой. Даже в день смерти отца он вынужден вести праздничные мероприятия, чтобы оплатить похороны. Он отправляется в провинцию на день рождения 80-летней женщины. Несмотря на своё семейное горе, Кён Ман всячески пытается развеселить собравшихся гостей. Вскоре случается одно очень неприятное событие...

Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
Праздник (잔칫날)
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