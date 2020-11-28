Праздник (잔칫날)





Режиссёр: Ким Рок Кён

В ролях: Ха Чжун, Со Чжу Ëн

Жанр: драма

На экранах: с 2 декабря 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





Кён Ман вместе со своей сестрой Кён Ми ухаживает за тяжело больным отцом, который лежит в больнице. Молодой человек зарабатывает на жизнь, работая тамадой. Даже в день смерти отца он вынужден вести праздничные мероприятия, чтобы оплатить похороны. Он отправляется в провинцию на день рождения 80-летней женщины. Несмотря на своё семейное горе, Кён Ман всячески пытается развеселить собравшихся гостей. Вскоре случается одно очень неприятное событие...