



Состав: Karina (카리나), Winter (윈터), Giselle (지젤), Ningning (닝닝)

Дебют: сингл-альбом «Чёрная мамба» (Black Mamba), 17 ноября 2020 г.





Гёрл-группа Aespa (에스파) состоит из четырёх участниц: Karina (카리나), Winter (윈터), Giselle (지젤) и Ningning (닝닝). Последние две являются гражданками Японии и Китая. Девушки дебютировали 17 ноября 2020 года, представив сингл-альбом «Чёрная мамба» (Black Mamba). Название группы состоит из первых букв двух слов Avatar, Experience и слова Aspect. Его основной смысл заключается в познании нового мира и собственного Alter ego. Участницы группы выступают в составе продюсерского агентства SM Entertainment.