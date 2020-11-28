Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
#Информация об исполнителях l 2020-11-30
Состав: Karina (카리나), Winter (윈터), Giselle (지젤), Ningning (닝닝)
Дебют: сингл-альбом «Чёрная мамба» (Black Mamba), 17 ноября 2020 г.
Гёрл-группа Aespa (에스파) состоит из четырёх участниц: Karina (카리나), Winter (윈터), Giselle (지젤) и Ningning (닝닝). Последние две являются гражданками Японии и Китая. Девушки дебютировали 17 ноября 2020 года, представив сингл-альбом «Чёрная мамба» (Black Mamba). Название группы состоит из первых букв двух слов Avatar, Experience и слова Aspect. Его основной смысл заключается в познании нового мира и собственного Alter ego. Участницы группы выступают в составе продюсерского агентства SM Entertainment.
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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