Актрисы Ко А Сон и Ли Сом (삼진그룹 영어토익반 주연배우 고아성, 이솜)

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
#Пять минут о кино l 2020-12-01
В прошлый раз мы рассказали вам о фильме «Уроки английского в компании Самчжин», а сегодня хотели бы подробнее остановится на актрисах, которые исполнили в этом фильме главные роли – Ко А Сон и Ли Сом. Подробнее об этих замечательных актрисах, их карьере и фильмографии – в нашей сегодняшней передаче!
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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