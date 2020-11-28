Актрисы Ко А Сон и Ли Сом (삼진그룹 영어토익반 주연배우 고아성, 이솜)

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В прошлый раз мы рассказали вам о фильме «Уроки английского в компании Самчжин», а сегодня хотели бы подробнее остановится на актрисах, которые исполнили в этом фильме главные роли – Ко А Сон и Ли Сом. Подробнее об этих замечательных актрисах, их карьере и фильмографии – в нашей сегодняшней передаче!