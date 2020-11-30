В Испании состоялось открытие фестиваля корейского кино





Открытие 13-го Фестиваля корейского кино в Испании состоялось 27 ноября. В связи с пандемией коронавируса мероприятие впервые проходит в онлайн-режиме. В рамках кинофестиваля через стриминговую платформу FILMIN будут показаны одиннадцать кинокартин, в числе которых «Поезд в Пусан» (부산행) режиссёра Ëн Сан Хо (연상호), «Пэктусан» режиссёров Ли Хэ Чжуна и Ким Бён Со (이해준, 김병서) и многие другие шедевры корейского кинематографа. Особое внимание привлекают фильм режиссёра Чо Чжон Рэ (조정래) «Певец» (소리꾼) и ещё несколько кинокартин о корейском жанре народной музыки «пхансори». Кинофестиваль продлится до 8 декабря.