Сон Ган Хо и Ким Мин Хи – лучшие актёры по версии The New York Times

Актёр Сон Ган Хо (송강호) и актриса Ким Мин Хи (김민희) вошли а список 25 лучших актеров XXI века по версии газеты The New York Times. Сон Ган Хо привлёк внимание большинства американцев благодаря съёмкам в фильме «Паразиты», показ которого состоялся в 2019 году, - пишет издание. The New York Times, цитируя слова режиссёра фильма Пон Чжун Хо (봉준호), пишет, что актер был рождён для этой роли, которая, в свою очередь, была создана именно для него. Потенциал Сон Ган Хо сравним с холстом для рисования, размер которого не имеет границ, - отмечает режиссёр Пон Чжун Хо. По его словам, актёр представляет собой неиссякаемый алмазный рудник, и ему хотелось бы увидеть будущие роли Сон Ган Хо. Актриса Ким Мин Хи, также вошедшая в список The New York Times, удостоилась такой чести благодаря главным ролям в фильме «Прямо сейчас, а не после» (그때는 맞고 지금은 틀리다, Right Now, Wrong Then) режиссёра Хон Сан Су (홍상수) и фильме «Барышня» (아가씨) режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱). Как и в первом случае издание высоко оценило мастерство южнокорейской актрисы. На первой строчке в списке оказался американский актёр Дензел Вашингтон, на втором – француженка Изабель Юппер. Тройку лидеров замкнул британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис.