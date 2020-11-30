Южнокорейские исполнители отменяют концерты

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Музыкальная индустрия РК оказалась под влиянием очередной волны COVID-19. На фоне роста больных коронавирусом многие исполнители были вынуждены отложить концертные мероприятия на неопределённый срок. В их числе оказался певец Ли Сын Хван (이승환). Как сообщили в его продюсерском агентстве, запланированные на начало декабря концерты были отменены. Группа «Чаурим» (자우림) также внесла коррективы в расписание выступлений. Коллектив должен был дать концерт в Сеуле с 27 по 29 ноября, но в связи с текущей ситуацией мероприятие было перенесено на январь 2021 года. Гастрольный тур участников телешоу «Мистер трот» (내일은 미스터트롯) телеканала TV Chosun также был отложен на неопределённый срок.