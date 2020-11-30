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Новый музыкальный проект SM Entertainment оказался успешным

2020-11-30

ⓒ SM Entertainment

Гёрл-группа Aespa из продюсерского агентства SM Entertainment 17 ноября представила первый сингл-альбом «Чёрная мамба» (Black Mamba). Спустя неделю, 24 ноября, песня заняла 183-е место в музыкальном чарте Billboard Global 200. Это очень высокий результат с учётом того, что песня является дебютным треком группы. Вместе с этим Aespa также привлекла особое внимание в Китае, где заняла верхние строчки в нескольких категориях чарта QQ Music. Aespa представляет собой коллектив из четырёх участниц: двух южнокореянок Karina (카리나) и Winter (윈터), японки Giselle (지젤) и китаянки Ningning (닝닝).

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