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Опустевшие улицы Мёндона

2020-12-01

Новости



1 декабря, Сеул, муниципальный округ Чунгу. В рамках борьбы с пандемией COVID-19 в столичном регионе был повышен карантинный режим. На этом фоне известный туристический район Мёндон совсем опустел.  

(Yonhap News)


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