Опустевшие улицы Мёндона

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
2020-12-01
1 декабря, Сеул, муниципальный округ Чунгу. В рамках борьбы с пандемией COVID-19 в столичном регионе был повышен карантинный режим. На этом фоне известный туристический район Мёндон совсем опустел.
(Yonhap News)
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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