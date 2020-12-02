ЕГЭ в условиях социального дистанцирования

Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
2020-12-02
2 декабря, старшая школа Тэгу в округе Нам-гу города Тэгу. За день до проведения экзамена старшеклассники выстроились в очередь, чтобы получить экзаменационный лист.
(Yonhap News)
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
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