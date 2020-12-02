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ЕГЭ в условиях социального дистанцирования

2020-12-02

Новости



2 декабря, старшая школа Тэгу в округе Нам-гу города Тэгу. За день до проведения экзамена старшеклассники выстроились в очередь, чтобы получить экзаменационный лист. 

(Yonhap News)


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