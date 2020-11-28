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Последние события на Корейском полуострове: Пхеньян делает ставку на внутренние проблемы

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-12-03

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

29 ноября председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Его участники  не сделали никаких внешнеполитических заявлений. Пхеньян фактически никак не отреагировал на президентские выборы в США, которые состоялись месяц назад. Таким образом, Пхеньян концентрируется на внутренних делах, включая предстоящий в январе съезд партии и 80-дневный бой, направленный на увеличение промышленного производства. Ситуацию комментирует доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.

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