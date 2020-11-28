Последние события на Корейском полуострове: Пхеньян делает ставку на внутренние проблемы

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29 ноября председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Его участники не сделали никаких внешнеполитических заявлений. Пхеньян фактически никак не отреагировал на президентские выборы в США, которые состоялись месяц назад. Таким образом, Пхеньян концентрируется на внутренних делах, включая предстоящий в январе съезд партии и 80-дневный бой, направленный на увеличение промышленного производства. Ситуацию комментирует доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.