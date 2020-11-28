Сближаясь с Севером: Сертификация качества продукции в КНДР

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В течение этого года власти Северной Кореи неоднократно подчёркивали необходимость совершения «экономического прорыва по всему фронту», чтобы решить задачи, стоящие перед страной. Одна из главных задач – обеспечить население высококачественными товарами. Власти призвали промышленные предприятия в разных регионах приложить усилия для получения сертификатов качества. Недавно северокорейские СМИ опубликовали серию статей о растущем количестве продуктов с такими сертификатами. С подробностями – адвокат О Хён Чжон.