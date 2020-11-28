Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Сближаясь с Севером: Сертификация качества продукции в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-12-03

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

В течение этого года власти Северной Кореи неоднократно подчёркивали необходимость совершения «экономического прорыва по всему фронту», чтобы решить задачи, стоящие перед страной. Одна из главных задач – обеспечить население высококачественными товарами. Власти призвали промышленные предприятия в разных регионах приложить усилия для получения сертификатов качества. Недавно северокорейские СМИ опубликовали серию статей о растущем количестве продуктов с такими сертификатами. С подробностями – адвокат О Хён Чжон.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >