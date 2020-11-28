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Песенные жанры

#Мелодии Кореи l 2020-12-02

Мелодии Кореи

Песенные жанры

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 2 декабря вы познакомитесь с тремя популярными песенными жанрами кагок, помпхэ и пхансори. Разные по стилям, но общие в своей популярности, они всегда привлекали внимание корейских слушателей разных социальных категорий. 


Выпуск 492. Песенные жанры

* Песня «Ветер» на лад урак жанра кагок – Ли Чжун А (вокал)

* Песня «Коёнсан» из буддийского песнопения «Читсори» – Монах Сонам (вокал)

* Отрывок «Помпхи чунню» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Сон Чхан Сун (вокал)

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