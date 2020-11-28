Группа BTS номинирована на премию «Грэмми»
2020-11-28
#Мелодии Кореи l 2020-12-02
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 2 декабря вы познакомитесь с тремя популярными песенными жанрами кагок, помпхэ и пхансори. Разные по стилям, но общие в своей популярности, они всегда привлекали внимание корейских слушателей разных социальных категорий.
Выпуск 492. Песенные жанры
* Песня «Ветер» на лад урак жанра кагок – Ли Чжун А (вокал)
* Песня «Коёнсан» из буддийского песнопения «Читсори» – Монах Сонам (вокал)
* Отрывок «Помпхи чунню» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Сон Чхан Сун (вокал)
2020-11-28
2020-11-28
2020-11-30 12:13:21
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >