В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 2 декабря вы познакомитесь с тремя популярными песенными жанрами кагок, помпхэ и пхансори. Разные по стилям, но общие в своей популярности, они всегда привлекали внимание корейских слушателей разных социальных категорий.





Выпуск 492. Песенные жанры

* Песня «Ветер» на лад урак жанра кагок – Ли Чжун А (вокал)

* Песня «Коёнсан» из буддийского песнопения «Читсори» – Монах Сонам (вокал)

* Отрывок «Помпхи чунню» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Сон Чхан Сун (вокал)