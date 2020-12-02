Национальное собрание РК в срок утвердило бюджет на 2021 год

ⓒYONHAP News

2 декабря Национальное собрание РК приняло государственный бюджет на 2021 год в размере 558 трлн вон (506 млрд долларов). Впервые за 11 лет утверждённый бюджет превышает вариант, предложенный правительством. Его сумма была увеличена на 2,2 трлн вон (2 млрд долларов. Эти средства будут обеспечены за счёт выпуска государственных облигаций. Точный масштаб выпуска облигаций будет утверждён позднее.

Бюджет на 2021 год включает третий этап чрезвычайных выплат на преодоление последствий пандемии COVID-19 и вакцинацию населения. На эти задачи выделено 3 трлн вон (2,7 млрд долларов) и 900 млрд вон (821 млн долларов) соответственно. Кроме того, увеличены расходы на меры по стабилизации цен, достижение углеродной нейтральности, поддержку предприятий среднего и малого бизнеса и уязвимых слоёв населения, улучшение условий ухода за детьми. Вместе с тем, сокращены расходы на развитие политики «Нового курса», направленной на оживление экономики в посткоронавирусную эпоху.

Стоит отметить, что вопреки ожиданиям этот бюджет был принят в установленные законом сроки впервые с 2014 года. Эксперты предполагали, что крупнейший за историю государства бюджет и политические споры не позволят правящей партии и оппозиции быстро прийти к единогласному решению. Тот факт, что представители правящих сил и оппозиции оперативно нашли компромиссный вариант, позволяет надеяться на будущее сотрудничество политических сил.