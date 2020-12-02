Берлинская статуя «Девочка мира» останется на прежнем месте

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Законодательное собрание берлинского района Митте приняло решение сохранить на прежнем месте статую «Девочка мира» - памятник жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Соответствующую резолюцию одобрили 1 декабря большинство депутатов. Из 29 депутатов местного законодательного собрания против сохранения памятника проголосовали лишь пять человек. Выступая перед коллегами, представитель партии «Левые» Тило Урхис заявил, что факт сексуального насилия в армии следует рассматривать не как единичный случай, а как проблему, которая требует основательного подхода. Статуя «Девочка мира» служит символом этой проблемы, подчеркнул политик.

Вышеупомянутая скульптура была установлена в берлинском районе Митте в конце сентября по инициативе немецкой общественной организации Korea Verband. В июле прошлого года администрация района выдала разрешение на установку скульптуры - символа защиты прав женщин, пострадавших от войн. Изначально аналогичная скульптура была установлена в декабре 2011 года перед зданием японского посольства в Сеуле в память о жертвах сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Вскоре такие статуи стали устанавливаться в разных городах мира. Тем не менее, почти сразу после появления такого памятника в Берлине Япония выразила резкий протест в адрес Федерального правительства Германии и властей Берлина. В связи с этим уже 7 октября администрация района Митте издала приказ о сносе памятника. Это решение вызвало протест гражданских организаций, а Korea Verband подала жалобу в административный суд, после чего исполнение решения было отложено, а депутаты районного законодательного собрания теперь проголосовали за аннулирование этого решения.