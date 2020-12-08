Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 1

Краткое содержание выпуска:

#Неизбежная любовь к радио

#Дед, отец, брат, я и сын - Династия любителей и профессионалов электроники

#Радио - очень важное средство связи

#Природа Сибири

#Кредо по жизни: Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!





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