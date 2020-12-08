Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 1

Самые высокие доходы в течение жизни – у 45-летних южнокорейцев
2020-12-08 15:32:17
#Вы в эфире l 2020-12-06
Краткое содержание выпуска:
#Неизбежная любовь к радио
#Дед, отец, брат, я и сын - Династия любителей и профессионалов электроники
#Радио - очень важное средство связи
#Природа Сибири
#Кредо по жизни: Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!
2020-12-08 15:32:17
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