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Красота изнутри (뷰티인사이드)

#Пять минут о кино l 2020-12-08

Сеул сегодня


Каждый день главный герой Ким У Чжин просыпается в новом теле: сегодня он мужчина, завтра – женщина, ребенок, старик… Его жизнь – это постоянная борьба. Однажды он встречает И Су, и понимает, что она – его судьба. Вот только смогут ли они быть вместе?

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