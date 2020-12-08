Красота изнутри (뷰티인사이드)





Каждый день главный герой Ким У Чжин просыпается в новом теле: сегодня он мужчина, завтра – женщина, ребенок, старик… Его жизнь – это постоянная борьба. Однажды он встречает И Су, и понимает, что она – его судьба. Вот только смогут ли они быть вместе?