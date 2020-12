Новый альбом группы BTS

Первая рубрика декабря посвящена последней работе группы BTS (방탄소년단). 20 ноября участники коллектива представили очередной альбом из восьми песен, получивший название BE. Это произошло спустя всего лишь четыре месяца после выхода цифрового сингла «Динамит» (Dynamite), принёсшего группе большую популярность. Заглавный трек нового альбома называется «Жизнь продолжается» или Life Goes On. Как видно из названия песни, она посвящена влиянию пандемии ковида на жизнь людей, которая изменилась кардинальным образом. Участники BTS призывают слушателей к поиску свободы и счастья через песни и танцы. Прозвучавшая в эфире песня создаёт позитивный настрой и придаёт людям сил продолжать жить дальше, несмотря на все трудности, который принёс в нашу жизнь ковид. В этом заключается основная идея заглавного трека «Жизнь продолжается» и всего альбома в целом.

Второй трек рубрики под названием «Синий и серый» (Blue & Gray) представляет собой балладу с элементами рэпа под аккомпанемент акустической гитары. Слова и музыка написаны участником группы V (뷔). Певец провёл некое сравнение между синим и серым цветами в названии песни и эмоциональным состоянием человека в период пандемии коронавируса, проявляющегося в тревожном состоянии и унынии.

Третья песня рубрики была написана участником группы по имени Suga. Она называется «Телепатия» (잠시). Это очень актуальная на сегодняшний день песня. Дело в том, что социальные контакты, от которых трудно полностью отказаться в сегодняшнем мире, являются одной из причин распространения коронавируса. В песне участники BTS обращаются к слушателям, говоря о том, что самое ценное для них – это время, проведённое вместе со своими поклонниками. К сожалению, текущая ситуация не позволяет проводить гастрольные туры, встречи с фанатами. Несмотря на расстояние, поют участники BTS, душой они всегда находятся рядом. Сама песня получилась довольно ритмичной. Акцент был сделан на барабанные ритмы, музыкальное сопровождение бас-гитары и винтажного синтезатора.

В завершение рубрики прозвучал музыкальный трек «Динамит» (Dynamite). Пожалуй, это одна из лучших на сегодняшний день песен BTS, вышедших в этом году. Она, в свою очередь, сыграла немалую роль в номинации артистов на премию «Грэмми». BTS претендует на награду в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». 63-я церемония награждения запланирована на 31 января 2021 года.





ⓒ Big Hit Entertainment