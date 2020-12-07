Стартовал показ сериала «Даже не думай мне изменять»





Показ сериала телеканала KBS2 «Даже не думай мне изменять» (바람피면 죽는다) стартовал в среду, 2 декабря. Телевизионный рейтинг первой серии составил 5,8%, - сообщает компания Nielsen Korea. Первая серия посвящена знакомству и семейным отношениям между писательницей криминальных детективов Кан Ë Чжу и её мужем, адвокатом по семейным делам Хан У Соном. Основной сюжет сериала развивается вокруг измен мужа главной героине. Сложная на взгляд тема преподносится в довольно интересной и юмористической форме. Сериал выходит каждые среду и четверг 21 час 30 минут на телеканале KBS2.